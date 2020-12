Ein Lkw macht am Berliner Platz in Woltersdorf Halt. Er liefert Windeln, die im Seniorenheim Alexa gebraucht werden. So weit, so alltäglich. Doch dass die Einrichtungsleiterin Edda Schlingehoff Montagmittag mit Schutzkleidung und Maske an der Tür steht und den Lieferanten persönlich empfängt, ze...