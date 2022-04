Brandenburg macht sich trotz weiterhin erhöhter Infektionszahlen „locker“: Am Sonntag sind weitere Corona-Auflagen weggefallen. So gilt in Gaststätten, Theatern und Kinos nicht mehr 3G. Auch die 2G-Regel in Diskotheken, in Schulen und im Handel ist aufgehoben. Nur in einigen Bereichen – daru...