Seit Donnerstag müssen nach den Lehrern und auch die Schüler aller Jahrgänge an Schulen im Landkreis Oder-Spree zum Schutz vor Corona eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Am Carl-Bechstein-Gymnasium in Erkner kann man damit gleich noch seine Verbundenheit zur Schule zum Ausdruck bringen: Die Schüler...