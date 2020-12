Eigentlich wäre jetzt Hauptsaison im einstigen Industriebau in der Straße An der Reihe. Beate Simmerl und die anderen Mitarbeiter der Kulturgießerei in Schöneiche hätten alle Hände voll zu tun. Doch statt Konzerten und Theateraufführungen steht Handwerk auf dem Programm. Der Estrich im leerge...