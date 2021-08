In Woltersdorf war an diesem Samstag die Feuerwehr los. Überall im Ort tummelten sich junge Einsatzkräfte, allerdings nicht wegen einer akuten Gefahrenlage. Ausgetragen wurde der sogenannte Flitzipokal der Kreisjugendfeuerwehr Oder-Spree. An verschiedenen Station konnten der Feuerwehr-Nachwuchs da...