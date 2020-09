Als Walter Tischmeyer am Sonnabendnachmittag den Sportplatz in Hangelsberg betrat, war es wie seit gut 30 Jahren. Den mittlerweile 100-Jährigen (er hat vor wenigen Tagen das besondere Jubiläum feiern dürfen) zog es auf die Zuschauerplätze für ein Spiel der Männermannschaft der SG Hangelsberg, der er seit vielen Jahren die Treue hält. Die weiße Mütze auf dem Kopf, akkurat mit blauem Hemd und heller Hose gekleidet, nahm der Jubilar auf einem der roten Schalenstitze Platz. Was noch kommt, weiß jeder, der ihn kennt. Er wird sich eine Bockwurst kaufen, eine Brause trinken und vielleicht auch einen Kaffee. Und seinen Kickern die Daumen halten.

Gäste-Trainer freut sich über Spendenbox

Diesmal aber wird er sich wundern. Nach der Mannschaftsvorstellung überreicht erst einmal Melanie Lippke vom Fußball-Fanclub stellvertretend für die gesamte Sportgemeinschaft Hangelsberg an die gegnerische Mannschaft von der SG Lichtenow/Kagel eine Spendenbox. Deren Vereinsdomizil war vor wenigen Wochen bei einem Brand stark beschädigt worden . Gäste-Trainer Paul Bohne freut sich über die Geste. „Wir spielen derzeit nur auswärts und jedes Mal bekommen wir die Unterstützung“, freut er sich über den warmen Empfang, der dem Verein die Weiterarbeit erleichtert.

Präsentkorb für den treuen Fan

Dann aber ruft der Stadionsprecher Walter Tischmeyer auf. Er bittet den Dauergast vom Spielfeldrand auf den Rasen. Dort wartet der Hangelsberger Kapitän Marcel Murglat mit einem Präsentkorb auf den Hundertjährigen. Der freut sich, jubelt sogar mit hoch gerissenen Armen in die Zuschauermenge. Und er strahlt übers ganze Gesicht. Überraschung gelungen. Da geht aber noch mehr. Der Hangelsberger wird gebeten, den Ehrenanstoß auszuführen. „Na das ist ja was“, sagt er und geht an die Mittellinie. Fußballer sei er nie gewesen, habe gerudert und spiele noch heute Bowling, räumt er ein. Als der Anpfiff ertönt, tritt er zielsicher den Ball, freut sich und verlässt den Rasen in Richtung seines Stammplatzes am Spielfeldrand.