Einbrecher haben sich Zugang zu den Büroräumen der Kulturgießerei in der Straße An der Reihe in Schöneiche verschafft. Dies wurde der Polizei am Montag angezeigt.

Täter hinterlassen Spuren am Tatort

Mehrere Türen sind von ihnen aufgebrochen und sämtliches Inventar durchsucht worden. Ob die Eindringlinge dabei etwas gestohlen haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht klar.

Die Polizei konnte mutmaßliche Täterspuren sichern, die nun ausgewertet werden.