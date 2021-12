"Gesundheitsbewusst und nachhaltig" – nach dem Motto soll die ehemalige Kaufhalle in der Friedrichstraße Ecke Seestraße umgestaltet werden. So hatte es die Berliner Hausverwaltung WDM (Wohnservice GmbH) im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt. Läden sollten gefunden werden , die die Erkneraner ...