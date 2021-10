Ein circa 50 Jahre alter Mann ist laut Polizeiangaben am Dienstagvormittag vor dem City-Center in der Friedrichstraße in Erkner an einen Infostand der AfD herangetreten und hat randaliert.

Der Mann fegte zunächst kommentarlos das ausgelegte Informationsmaterial auf die Straße. Als einer der Aussteller ihn daran hindern wollte, beleidigte er das 48-jährige AfD-Mitglied und trat ihm auf den Fuß. Anschließend drückte er den Mann gegen eine Glasfassade und entfernte sich anschließend.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung

Kriminalisten der Direktion Ost ermitteln nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen Unbekannt. Hinweise sind erwünscht.