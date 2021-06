Umzugswagen fahren vor, Fenster sind verrammelt und Bauschutt sammelt sich in einem Container: Nach dem verheerenden Feuer am 1. Mai 2021 im vierten Stock eines Mehrfamilienhaus an der Waldpromenade in Erkner ist noch immer ein ganzer Wohnstrang verwaist.

„Die Brandwohnung ist komplett ausgebrannt ...