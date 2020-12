Am 1. Januar soll eine neue Entschädigungssatzung für die Grünheider Feuerwehr in Kraft treten. Ob es dazu kommt, liegt in den Händen der Gemeindevertreter. Sie treffen sich am Dienstag, 18.30 Uhr, zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr. Getagt wird im Bürgerhaus Hangelsberg, wo coronabedingt...