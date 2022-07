Großeinsatz am Mittwochabend (6. Juni) in Woltersdorf : In unmittelbarer Nähe zur Schleuse stand ein Boot auf dem Flakensee in Flammen. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr von Woltersdorf auch Kräfte aus der Nachbarstadt Erkner . Der Alarm war um 17.24 Uhr eingegangen.