Am 9. Dezember sollen die Schöneiche Gemeindevertreter über den Haushalt 2021 beschließen. Gerade wurden die Beratungen darüber in den Ausschüssen abgeschlossen – inklusive sechsstündiger Hauhaltsklausur am Sonnabend. Resultat: Die Gemeindevertreter haben sich mehrheitlich dafür ausgesproch...