Was sind eigentlich „Pflanzfrauen“? – fragten sich wohl viele Stadtverordnete, als sie den neusten Vorschlag zu einer Straßenbenennung in Erkner-Hohenbinde auf den Tisch bekamen. Durch einen jetzt einstimmig getroffenen Beschluss wird in Erkner ein wenig beleuchtetes Kapitel der Nachkriegsgeschichte aufgeschlagen.