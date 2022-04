Ein bisschen ungläubig und mit runzelnden Mienen nahmen die Gemeindevertreter in Schöneiche einen Vorstoe der Partei Die Linke, in persona dessen Fraktionsvorsitzenden Fritz Viertel, zur Kenntnis. Dieser regte in der vergangenen Gemeindevertretersitzung an, das christliche Kreuz an der Stirnseite...