„Schulgesundheitsfachkräfte sind bei Verletzungen oder Erkrankungen schnell zur Stelle und beraten in Gesundheitsfragen.“ So beschreibt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) einige Tätigkeiten einer Schulkrankenschwester. Bei der Brandenburger Awo läuft seit 2017 ein Modellprojekt zu diesem in Deutsch...