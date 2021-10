Der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg und die Bürgerinitiative Grünheide (BI) schließen sich der Forderung des NABU und der Grüne Liga an ( wir berichteten ) und fordern eine Neuauslegung der Unterlagen zum Bau der Tesla Gigafactory in Grünheide und eine Wiederholung des Erörterung...