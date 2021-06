Wenn es um die Tesla-Ansiedlung in Grünheide geht, schlagen in der Brust der Brandenburger Linken offenbar zwei Herzen. Grundsätzlich finde man die Investitionsentscheidung des US-Autobauers in der Mark „gut und richtig“, wie der verkehrspolitische Sprecher Christian Görke am Rande einer Sitz...