Der Zeitpunkt erscheint denkbar heikel: Ausgerechnet kurz vor der geplanten Eröffnung der Gigafactroy von Tesla am 22. März in Grünheide bei Berlin ist die Luftgütemessstation offline. Seit 15. März liefert die Anlage, die am Löcknitzcampus installiert ist und Schadstoffe in der Luft messen s...