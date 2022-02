Die Auffassungen zum Thema Wasserhaushalt in der Region gehen in Grünheide weit auseinander. Die Sorge um drohende Wasserknappheit wurden am Donnerstag (10. Februar) im Hauptausschuss ebenso deutlich artikuliert, wie die Forderung, mit der Panikmache aufzuhören. Wie schon in der Abstimmung zum Beb...