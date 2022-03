Die Schülerinnen machten große Augen, als plötzlich Teslas in blaumetallic, silber und weiß vor ihrer Schule vorfuhren und sie zur Gigafactory brachten. Zwölf Mädchen der 9. Klasse der Docemus Privatschule in Grünheide konnten kürzlich am „Introduce A Girl To Engineering Day“ (zu Deutsch...