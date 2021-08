Großbrand am frühen Mittwochmorgen (18. August) in Berlin-Rahnsdorf: Über 130 Feuerwehrleute kämpften hier gegen Flammen in einer Bootshalle an der Müggelspree. Die große, schwarze Rauchsäule über dem Berliner Ortsteil war nicht nur in Köpenick, sondern zum Teil auch in Erkner und Schöneic...