Am Standort für die geplante weiterführende Schule in der Gemeinde Schöneiche bei Berlin gibt es seit Monaten Kritik . Der Gymnasiumsbau soll bekanntlich zwischen Woltersdorfer Straße, Leipziger Straße und Wittstockstraße entstehen, auf einem Feld, das mitten in einem Wohngebiet liegt. Anwohner...