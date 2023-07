Ronald und Raimund Maeßen bewohnen ihr gemeinsames Zweifamlienhaus in Schöneiche in einem Altbau von 1908. Seit einigen Monaten ist klar, der Gasbrenner ist fällig. Die Heizung ist eine „ältere Dame“ aus den 90er Jahren – wenn man so will. „Die Heizung leckt, sie verliert im Vollbetrieb ...