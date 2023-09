Sonne satt und hohe Temperaturen: Wohl zum letzten Mal in diesem Jahr zeigt sich der Sommer von seiner hitzigen Seite – auch in Schöneiche bei Berlin. Dort könnte in dieser Woche sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Wenn das passiert, spricht man von Hitzetagen. Und diese werden im Zuge des ...