Lange hat der ehemalige Netto-Markt am Bahnhof Erkner brach gelegen, nun tut sich etwas. In dem Gebäude entsteht eine vorübergehende Zweigstelle des stadtbekannten Schnäppchenmarktes und Haushaltswarenladens „Fairkauf“, dessen Hauptfiliale sich in der Neu Zittauer Straße befindet.

Eröffnung...