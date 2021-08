Zwei stillgelegte LPG-Silos, beschmierte Lagerhallen-Ruinen und eine verfallene ehemalige Recyclingstätte sind noch übrig: Das ehemalige LPG-Gelände, am nordwestlichen Rand von Schöneiche, liegt in Teilen seit Jahren brach. Auf dem rund 12,5 Hektar großen Areal an der Neuenhagener Chaussee werd...