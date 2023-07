Es ist keineswegs ein kleines Projekt, was der Investor, die Metropolitan Flakensee GmbH & Co. KG mit Firmensitz in Grünwald am südlichen Stadtrand von München, in Woltersdorf geplant hat. 34 Reihenhäuser mit einer Wohnfläche von je 210 Quadratmetern, fünf kleinere Mehrfamilienhäuser mit 674 ...