„Betrachtet man das Uferbild bei Springeberg von Norden her, so sieht es aus, als ob ein Berg in den See hineinspringt“, erklärt eine alte Chronik von Woltersdorf. Das vergilbte Dokument ist in Besitz des örtlichen Verschönerungsvereins. Springeberg ist seit 1909 Ortsteil von Woltersdorf, vom...