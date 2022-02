Nachhaltig in Tesla-Nähe, in Erkner verkehrsgünstig zwischen Bahnhof und Innenstadt gelegen, sollen um die 64 Wohnungen plus fünf Penthäuser auf den Dächern entstehen. Vervollständigt wird das Projekt durch Läden, Restaurants sowie Freitzeitflächen. Und das Plus für die Öffentlichkeit: Ein...