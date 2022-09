Der Zuzugsdruck aus Berlin sowie die Ansiedlung der Tesla-Gigafactory in Grünheide, lässt immer neue Bauprojekte in der Gemeinde aus dem Boden sprießen. Nicht nur auf dem Grundstück der ehemaligen Favorit-Werft am Werlsee wird kräftig geplant, sondern auch unweit in der Eichenallee an der Löck...