Im Grünheider Ortsteil Hangelsberg hat wohl noch nie ein im Raum stehendes Projekt für so viel Interesse, so viele Emotionen, so viel Argwohn und Angst gesorgt. Seit die ECE Group, inzwischen Eigentümerin des Gewerbegebiets nördlich des Bahnhofs, in mehreren öffentlichen Veranstaltungen ihre Vision vom „GreenWorkPark“ vorgestellt hat, gab es vor allem eines: Gegenwind. Der gipfelte darin, dass die Gemeindevertretung den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes – es wäre der verbindliche Startschuss für die Arbeit an dem Vorhaben gewesen – vertagt hat.

ECE Group geht mit Öffentlichkeitsarbeit in die Offensive

Vision und zur Ideenwerkstatt eingeladen worden. 150 Interessierte hatten sich auf die Gästeliste setzen lassen und haben sich in Gruppen aufgeteilt auf das mehr als dreistündige Experiment eingelassen. Immobilien ECE Group präsentiert Vision von „GreenWorkPark“ Hangelsberg – Projekt will mit Nachhaltigkeit punkten Hangelsberg Der Investor, ein Unternehmen der Hamburger Otto-Versandhaus-Familie, ist in die Offensive gegangen. Für Donnerstag war zum Rundgang über das Gelände, zur Präsentation derund zureingeladen worden. 150 Interessierte hatten sich auf die Gästeliste setzen lassen und haben sich in Gruppen aufgeteilt auf das mehr als dreistündige Experiment eingelassen.

Nahversorgung, die ersten Kontakte zu Rewe und Edeka, die beispielhaft Interesse bekundet hätten. Auch eine Brauerei und eine regionale Backfabrik könnten sich eine Ansiedlung vorstellen. Eine Art Mall, also ein Shoppingcenter werde es jedoch nicht geben, stellte Amir Schulte auf MOZ-Nachfrage klar. Eine Vision vom Nahversorger – des moderne Gebäude für einen Supermarkt.

© Foto: ECE Group „Wir wollen informieren, wollen Transparenz schaffen“, umriss Amir Schulte vom Projektteam das Anliegen. In der Halle waren gemäß der Themenschwerpunkte fünf Inseln, mit Infotafeln bestückt, aufgebaut. Isabel Bovensiepen sprach über, die ersten Kontakte zu Rewe und Edeka, die beispielhaft Interesse bekundet hätten. Auch eine Brauerei und eine regionale Backfabrik könnten sich eine Ansiedlung vorstellen. Eine Art Mall, also ein Shoppingcenter werde es jedoch nicht geben, stellte Amir Schulte auf MOZ-Nachfrage klar.

Schule, Hochschule, Wissenschaft und Forschung

Grund-, aber auch weiterführende Schule. Es gebe Signale, zum Beispiel seitens der Docemus Privatschulen, sagte ECE-Vertreter Serkan Aydemir. Zahlreichen Fragen richteten sich an dem Abend jedoch erst einmal an Horst-Friedrich Krause von der privaten Hochschulstandort auf den Weg bringen möchte. Viel war von dualem Studium die Rede. „Und ja, wir denken da auch an Tesla, versuchen ins Gespräch zu kommen“, so Krause. Eine Vision vom Campus: Schule und Hochschule sollen attraktiv platziert werden.

© Foto: ECE Group Eine Vision für Gewerbe: Ein modernes Umfeld soll helfen, den Arbeitsort aufzuwerten.

© Foto: ECE Group Großes Interesse fand der Sektor Bildung und Forschung. Gedacht werde an eine. Es gebe Signale, zum Beispiel seitens der Docemus Privatschulen, sagte ECE-Vertreter Serkan Aydemir. Zahlreichen Fragen richteten sich an dem Abend jedoch erst einmal an Horst-Friedrich Krause von der privaten Univercity of Europe , die hier gern, mit 200 Studenten startend, einen weiterenauf den Weg bringen möchte. Viel war von dualem Studium die Rede. „Und ja, wir denken da auch an, versuchen ins Gespräch zu kommen“, so Krause.

Wasser aus der Luft gewinnt – ein Anschauungsobjekt stand vor der Halle bereit. „Technologie braucht Forschung und umgekehrt“, sagte deren CEO Ralph Hofmeier. „Wir kommen nur, wenn die Hochschule auch kommt, denn wir brauchen den Fachkräftenachwuchs.“ Hat für Staunen und Interesse gesorgt: Mit der von Solarmodulen (zur Stromerzeugung) umhüllten Anlage kann Wasser aus der Luft gewonnen werden.

© Foto: Anke Beißer Viel weiter sind da die Ambitionen für eine Kooperation mit der Energy and Water Development Corporation (EAWD) , die mit einer solarbetriebenen Anlage klimaneutralgewinnt – ein Anschauungsobjekt stand vor der Halle bereit. „Technologie braucht Forschung und umgekehrt“, sagte deren CEO Ralph Hofmeier. „Wir kommen nur, wenn die Hochschule auch kommt, denn wir brauchen den Fachkräftenachwuchs.“

„Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser“

Trinkwasserschutzzone eingerichtet wird. Lilier: „Das Projekt heißt nicht nur ,GreenWorkPark’, es soll tatsächlich einer werden, gekennzeichnet durch einen schonenden, nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser und auch sonst geprägt von höchstem modernen Umweltstandard.“ Kompetenter Ansprechpartner: André Bähler (rechts), Geschäftsführer des Wasserverbandes Strausberg-Erkner, steht Rede und Antwort. Er begrüßt es, von Anfang an beteiligt zu sein.

© Foto: Anke Beißer Mit am längsten hielten sich die Gruppen beim Thema Wasser auf. Hier spielte André Bähler, Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE), eine wichtige Rolle. Beipflichtend konnte er die Ausführungen von Detlef Lilier, Mitarbeiter des für die ECE Group an der Planung beteiligten Firu-mbH, stützen. „Wir sind von Anfang an beratend zur Stelle, was sinnig und vernünftig ist“, sagte Bähler. Er beurteilt das Projekt aus seiner fachlichen Sicht als umsetzbar. Schon jetzt, obwohl es zwar erst lediglich Untersuchungen zu Grundwasservorräten gibt, das Ergebnis längst nicht feststeht, werde vorsorglich der Annahme gefolgt, dass eineeingerichtet wird. Lilier: „Das Projekt heißt nicht nur ,GreenWorkPark’, es soll tatsächlich einer werden, gekennzeichnet durch einen schonenden, nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser und auch sonst geprägt von höchstem modernen.“

Von dem getragen sein soll die Ansiedlungspolitik. „Wir haben es doch in der Hand, welchen Mieter wir aufnehmen“, unterstrich Projekt-Mitarbeiter Serkan Aydemir. Und der Rahmen dafür, was erlaubt ist und was nicht, werde im B-Planverfahren geschaffen, warb er um Vertrauen.

Gedankenaustausch soll fortgesetzt werden

Die ECE Group will es nicht bei dem Rundgang belassen. Deshalb war die finale Insel mit Ideenwerkstatt überschrieben. „Wir sind sehr gespannt, was notiert wurde. Und wir wollen den offenen Umgang mit den Bürgern fortsetzen“, sagte Schulte.

Argwohn, Wünsche, Zuversicht

Altsubstanz: Zwar tragen die ehemaligen Fahrzeughallen zum Teil Solardächer, ansonsten sind sie aber alles andere als zeitgemäß.

© Foto: Anke Beißer Den erhoffen sich auch Hangelsberger. Franziska und Mirko Brose waren mit „Neugier, Skepsis und Kritik“ zum Rundgang gekommen. „Wir wohnen in den Blöcken nebenan. Tesla ist in der Nähe, ein Windpark soll entstehen, das ist ziemlich viel.“ Das Paar wollte herausfinden, was geplant ist, ob die Worte nicht mehr Schein als Sein sind. Im Nachhinein sagten Brose etwas beruhigter zu sein. „Wir haben mit einem Planer gesprochen, vor allem auch über den Verkehr, die Umgehungsstraße.“ Er habe sich viel Zeit genommen. „Wir sind mit dem Abend zufrieden und aufgeschlossen. Der Umbau ist ja auch wichtig.“

Ab in die Sammelbox: Antje Lehmann hat den Fragebogen mit ihren Ideen gespickt – Discounter, Apotheke und Post sollten nicht fehlen.

© Foto: Anke Beißer Gleich mehrere Wünsche hat Antje Lehmann mit dem Fragebogen in eine Sammelbox geworfen. „Die Nahversorgung ist wichtig, ein Discounter müsste her“, sagte die Mutter dreier Kinder. Auch Post und Apotheke nannte sie. Und die allgemeinbildenden Schulen sollten staatlicher Natur sein. Nun hofft sie, dass die Anregungen auch angeschaut werden, das Sammeln nicht nur Alibi war.

„Wäre das Projekt vor zwei, drei Jahren begonnen worden, hätte es nicht so viel Argwohn gegeben. Das Beispiel Tesla macht es den Investoren schwer“, meinte Lydia Balzer. Das Hinterfragen finde sie gut, „aber nicht, wenn es nur aus Prinzip geschieht“. Das Gelände brauche Veränderung, Entwicklung gehöre zum Leben dazu. Sie findet gut, dass die Leute mitgenommen werden, sich bemüht wird, die Bedürfnisse des Ortes zu integrieren.

Kritiker waren da, aber offenbar in der Unterzahl

Natürlich waren auch die im Vorfeld engagiert aufgetretenen Kritiker vor Ort. Sie waren gegenüber denen, die dem Vorhaben offenbar eine Chance geben, die der Vision und ihrer Machbarkeit Glauben schenken würden, deutlich in der Unterzahl. Die Stimmungslage in der Halle zeugte von einem beiderseitigen Interesse zu einer Fortführung des Dialogs im Sinne des GreenWorkPark-Projektes.