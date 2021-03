Wird die zweite Grundschule in Erkner wie geplant „Am Rund“ errichtet oder doch als Teil eines Schulzentrums am Hohenbinder Weg – bis in dieser Frage Klarheit herrscht, dürften noch einige Wochen vergehen. Aktuell lotet die Stadt in Gesprächen mit dem Landkreis aus, wie eine Campus-Lösung a...