Das Thema der zweiten Grundschule für Erkner könnte bald wieder an Fahrt aufnehmen. Vor fast genau zwei Monaten, am 23. Februar 2021, hatte die Stadt beim Landkreis Oder-Spree einen Antrag gestellt, in Kooperation mit dem Kreis eine Grundschule am Standort der MORUS-Oberschule zu errichten – als...