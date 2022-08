Schon länger ist bekannt, und auch Werbebanner zeigen es an: Das weltweite Sportformat Ironman wird am 10. und 11. September 2022 erstmals in Erkner und Umgebung ausgetragen. Die Anmeldung für Hobby- und Profisportler für den markengeschützten Langdistanz-Triathlon-Wettbewerb, bei dem drei Sport...