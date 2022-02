Corona hin, Corona her – am Sonnabend wird es dann doch noch närrisch in Erkner. Obwohl, letztlich wurde es noch einmal eng, weil der Start Erkner ein Schreiben aus Potsdam nicht genug war. Die Erkneraner Woltersdorfer Karnevalgemeinschaft (EWG) hat es dennoch geschafft und darf mit ministerielle...