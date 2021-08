„Jeder spricht darüber, jeder will es haben, jeder will es fördern. Doch faktisch passiert nichts.“ So einfach fasst Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) den Status quo des Radfahrens in Brandenburg zusammen. „Wir kommen nicht weiter!“, geißelt auch Christian Görke, der verkehrspolitische Sprecher der Linken im Landtag Brandenburg, die Situation des Verkehrsumbaus. Beide Aussagen fielen jüngst bei ei...