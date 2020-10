Dass Passanten interessiert an ihrem Gartenzaun in der Rahnsdorfer Straße stehenbleiben, ist Kerstin Baudis schon gewohnt. Einmal hat jemand gar ein Geschäft in ihrem Haus vermutet, an dem der gelb-rote Schriftzug „Zukunft“ prangt. „Das fand ich interessant“, erzählt die Schöneicherin. ...