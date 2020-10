Wie viele Ateliers in Brandenburg öffnet auch die Alte Tischlerei in Grünheide am Wochenende ihre Pforten. War das traditionelle Angebot im Mai wegen Corona ausgefallen, wird die Offerte nun nachgeholt. Andreas Melzer kam das sogar zupass. Denn in der Zwischenzeit hat er sein Domizil an der Karl-M...