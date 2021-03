Anwohner im Bereich der Innenstadt von Erkner müssen sich auf nächtlichen Bau-Lärm einstellen. Wie die Deutsche Bahn in einer Anwohnerinformation mitteilt, soll es in den Nächten des 10./11. März und 11./12. März 2021 in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr zu Lärmbelästigungen in Erkner durch Gleisbauarbeiten kommen. Dabei handelt es sich um planmäßige Instandhaltungsarbeiten, heißt es.

Möglichkeit auf Hotelzimmer

Während der Baumaßnahme bietet die Bahn einen Schlafersatzraum an. Wer in einem besonders betroffenen Bereich wohnt, hat die Möglichkeiten, für die genannten Nächte ein Hotelzimmer zu nutzen. Das betrifft unter anderem mehrere Abschnitte im Raum Friedrichstraße und Ernst-Thälmann-Straße. Melden kann man sich dazu telefonisch unter der Service-Nummer 030 94794755.