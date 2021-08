Fürstenwalde hat vor kurzem sein Stadtfest gefeiert, Grünheide ein Sommerfest. Auch Woltersdorf lädt am kommenden Wochenende (28./29. August) zu einer bunten Sause auf die Mai-Wiese ein, natürlich coronakonform. In Erkner dagegen wird in diesem Jahr nur virtuell gefeiert. Die Verantwortlichen ha...