Ein Mädchen kommt zur Tür herein und bringt ein Kühlpad zurück. Sie hatte sich kurz zuvor gestoßen. Im Souterrain des ehemaligen Horts „Klappstulle“ in der Walter-Smolka-Straße Erkner liegen jetzt die Dienstzimmer der neuen Schulgesundheitsfachkraft. Jeanette Dießner, die die Stelle an de...