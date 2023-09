In Erkner hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung aufgenommen. Die Tat soll sich bereits in der Nacht des 20. September ereignet haben. Rettungskräfte, Notarzt und Polizei waren in dieser Nacht zu einer jungen Frau in die Friedrichstraße alarmiert worden.

Dort...