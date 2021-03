Der Grünheider Bernd Obst ist ein sehr naturverbundener Mensch. Er lässt sich schnell für Dinge begeistern, die die Umwelt an Erstaunlichem zu bieten hat. Mit wachen Augen geht er durch die Welt, sodass ihm Besonderheiten nicht verborgen bleiben. So geschehen am 20. Februar auf einem Spaziergang ...