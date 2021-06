Sage mir, was du für Pflanzen in deinem Garten hast, und ich sage dir, was du für die Umwelt tust. Wenn Jennifer Wegener ihre Gewächse aufzählt, wird die Liste lang. Auf ihrem großen Grundstück in Schöneiche haben als heimisches Wildobst Schlehe, Felsenbirne, Holunder, Hundsrose, Berberitze u...