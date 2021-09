Eine Tagesordnung gab es beim ersten Gemeindeforum in Schöneiche nicht. Denn das neue Veranstaltungsformat zur Einwohnerbeteiligung ist als offenes Gespräch in großer Runde zwischen Bürgern und Lokalpolitikern gedacht. Circa zwei Dutzend Schöneicher nahmen am Donnerstagabend die Gelegenheit wah...