Wer im belebtem Goethepark Schöneiche ein Bedürfnis verspürt, ist zurzeit noch aufgeschmissen. Vor allem im Sommer ist die mit großen Bäumen bestandene Oase gut besucht, was nicht zuletzt an der beliebten Eisdiele und einem Kinderspielplatz liegt. So hatten viele Schöneicher beim Bürgerhausha...