Aufmerksame Zeugen haben kürzlich in der Schiffbauerstraße in Erkner einen Mann beobachtet, der Grundstücke betreten und sich verdächtigt verhalten hat. Beispielsweise klopfte er an Haustüren und verschwand, wenn er feststellte, dass die Bewohner zu Hause waren.

Durch die Hinweise aus der Bevölkerung konnte die Polizei die Identität des Mannes feststellen. Er ist 36 Jahre alt und bereits polizeibekannt.