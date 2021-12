Im Fall des 33-jährigen Mannes, der am Sonntag (12.12.) in einem Haus in Kagel bei Grünheide eine Schreckschusspistole abgefeuert und damit seine Familien bedroht haben soll, ermittelt nun die Kripo der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder). Dabei gehen die Ermittler nach aktuellem Stand d...