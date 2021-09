In Erkner hat es am Samstagnachmittag an der Neu Zittauer Straße gekracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte eine 58-jährige mit ihre Renault den Parkplatz des Kurparkcenters verlassen, dabei kam es aber zu einer Kollision mit einer Radfahrerin.

Die 64-Jährige stürzte von ihrem Rad und verletzte sich laut Polizeiangaben dabei schwer. Rettungskräfte brachte die Frau in das Rüdersdorfer Krankenhaus. Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun zur genauen Ursache des Geschehens.